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أرامكو السعودية تقرر رفع أسعار البنزين الشهر الحالي

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 16:05 - 11 يونيو 2020
أرامكو السعودية تقرر رفع أسعار البنزين الشهر الحالي أرامكو السعودية تقرر رفع أسعار البنزين الشهر الحالي
تقارير
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قررت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار البنزين لشهر يوليو الحالي، بتعد خفضها شهر مايو الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبيرة وتهاوي الطلب على الخام، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وأوضحت "أرامكو"، سعر البنزين 91 ارتفع من 67 هللة إلى 90 هللة بنسبة (34 بالمئة)، اما بنزين 95 فقد ارتفع من 82 هللة إلى 1.08 ريال، بسبة (31 بالمئة).
وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مارس الماضي، بأنها بدأت في تراجع أسعار البنزين شهريًا، بعد ان كانت ثلاثة أشهر، كما أنها قررت رفع متوسط 7 ملايين برميل يوميًا.

وبدأت السعودية مراجعة رفع الدعم عن أسعار البنزين اعتبارًا من مطل 2018.

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