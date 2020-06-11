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مصر تحذر "إسرائيل" من ضم أراض في الضفة الغربية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:44 - 11 يونيو 2020
تقارير
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حذرت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وللجهود المخلصة الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري شدد خلال كلمة مصر في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين، على "رفض كافة الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مع التحذير من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية".

وأوضح أن من بين هذه التبعات الخطيرة "القضاء على حل الدولتين، وتقويض فرص استئناف عملية السلام، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأصوات المعتدلة الداعمة للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية، وتغذية التيارات المتطرفة، ومن ثم دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وعدم الاستقرار".

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