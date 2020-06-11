الشؤون الإسلامية السعودية تصدر قرارًا يتعلق بالمساجد ضمن بروتوكولات خاصة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن إعادة فتح المساجد في كافة مناطق المملكة، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداءً من يوم غد وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن بروتوكولات خاصة من جهات ذات الاختصاص.

وأوضحت في تعميم لها، أنها ستفتح الجوامع قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة، تجنبًا للتزاحم، ولحماية المصلين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، تسجيل 3717 إصابة جديدة بوباء "كورونا" لمرض(كوفيد-19)، ليرتفع اجمالي الإصابات المؤكدة إلى 112288 حالة، 1693بحالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، وتوفى جراء الفيروس 819 شخصًا.