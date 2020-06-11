الليرة اللبنانية تهبط أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها

هبطت الليرة اللبنانية امام الدولار الأمريكي بشكلٍ حادٍ، إذ وصل الانهيار إلى أدنى مستوى في تاريخ الليرة اللبنانية، وذلك بسبب الأزمات التي تعصف بالحالة الاقتصادية والسياسية والميدانية اللبنانية.

وأوضح صرافون أنَّ خوف اللبنانيين وقلة ثقتهم بإجراءات الحكومة أديا إلى الهبوط الحاد أمام الدولار الأمريكي، مشيرين إلى أن الليرة اللبنانية وفق سعر السوق السوداء الخميس، 5120- 5200 ليرة للدولار الواحد، في أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ونفت المصادر العلاقة بين عدم اعتماد الورقة المقدمة من حاكم مصرف لبنان ومن جمعية المصارف عن الخسارة المالية، بارتفاع أسعار الدولار.

وأشارت إلى أن "خوف الناس من جهة، وقلة ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها الحكومة من جهة ثانية، وإحجام الناس عن بيع الدولار، هي من العوامل الأساسية لارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل، يضاف إلى ذلك الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، وذلك بالتزامن مع سريان قانون "قيصر" الأمريكي".

وتحاول نقابة الصرافين في لبنان، فرض سعر صرف موحد، حيث أعلنت الخميس تسعير الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بين 3890 للشراء كحد أدنى، و3940 كحد أقصى.

ونود أن نشير لحضرتكم أننا في موقع فلسطين اليوم الإخبارية سننشر لكم بشكلٍ يومي أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكية أولاً بأولٍ.