تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد أقوى إشارة على جميع الأقمار

تعتبر قنوات الرسوم المتحركة والاناشيد المختلفة من أكثر القنوات مشاهدة بالنسبة للأطفال، لكن من بين تلك القنوات قناة طيور الجنة بيبي التي تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة.

يشار إلى أنَّ تردد قناة طيور الجنة بيبي يشهد تغييراً من فترة لأخرى ما يستدعي تغيير المشاهدين لتردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم (الريسيفير).

وتميزت قناة طيور الجنة بيبي بالكثير من المميزات إذ انها من القنوات القليلة التي تقدم جرعة ترفيهية لطيفة للاطفال من سن 7 سنوات فأقل.

تردد قناة طيور بيبي 2020 :-

يمكنكم متابعة قناة طيور الجنة من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات من خلال تردد قناة طيور الجنة 2020 التالي:

القمر FEC

11315 (v) نايل سات 3/4

11392 (v) نايل سات 3/4

11258 (h) نايل سات 3/4

11785 (v) نايل سات 3/4

قناة طيور الجنة، تضاعف عدد مشاهداتها خلال السنوات الاخيرة، وذلك ليس فقط من جانب الاطفال وانما هناك نسبة كبير من المشاهدين من أولياء الامور، وذلك للاستفادة من المحتوى التعليمي المقدم للطفل، كما تعرض القناة مجموعة من المعلومات المهمة للأطفال في إطار غنائي مثل تعليم الالوان، او ايام الاسبوع، او بعض الوظائف المهمة، من خلال أسلوب سلس عبر الاعتماد على مواهب مميزة من الأطفال لكي يتم تقديم المعلومة للطفل من خلال طفل آخر مثله لكي تسهل مهمة الوصول إليه وتعليمه، كما تقدم قناة طيور الجنة العديد من المسابقات التي تستهدف من خلالها اكتشاف المواهب.