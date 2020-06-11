وزارة التربية والتعليم تصدر توضيحًا حول جلسة امتحان الرياضيات الفرع العلمي

طمأنت وزارة التربية والتعليم، الطلبة وأولياء الامور، بأن جهات الاختصاص ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما يخدم مصلحة الطلبة، فيما يتعلق بامتحان الرياضيات الفرع العلمي (الورقة الأولى)؛ الذي عقد أمس الأربعاء.

وكان طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي اشتكوا من صعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت الممنوح لهم.

وبالأمس، سادت حالة من الغضب الشديد لدى طلبة الثانوية العامة في الفرع العلمي، جراء صعوبة الورقة الأولى من امتحان مبحث الرياضيات، متهمين الوزارة بأنها تحاول تحدي الطلبة بأسئلة تعجيزية من خارج الكتاب الوزاري.

واعتبر معظم الطلبة الذين تقدموا للامتحان اليوم، أن اسئلة الامتحان كانت طويلة جدا ولم تراع الظروف والوقت المخصص لمثل هذه الأسئلة.



