"الاقتصاد" تعلن ضبط شوكولاتة تحتوي على كحول في أسواق غزة

اعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الخميس أنها ضبطت كمية من الشوكولاتة تحوي نسبة كحول في أسواق القطاع، مشيرة إلى أنها مخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، أنه حال وجود مشكلة في هذا المنتج، واتضح أنه مخالف للمواصفات الفلسطينية، فإن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وسنعمل محضر ضبط للمنتج.

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أنه يجب أن تتوافر المسؤولية المجتمعية لدى الشعب الفلسطيني، مبينًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الطريقة المُثلى لمعالجة مثل هذه الأمور.

وشدد، على أن مكاتب وزارته مفتوحة، وهواتفها تعمل على مدار الساعة، فبدلًا من أن يقوم المواطن بالكتابة على (فيسبوك) أن يتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني، والتبليغ عن هذا المنتج أو غيره، وفق تعبيره.

في سياق اخر ضبطت مباحث التموين 16 طنًا من الشوكولاتة المخالفة للمواصفات بحوزة أحد التجار، خلال جولة ميدانية على محال وأسواق مدينة غزة.

وأشار مسؤول دائرة مباحث التموين أحمد قنيطة إلى أن سبب الضبط والتحفظ على الكمية المضبوطة هو مخالفتها للمواصفات الصحية، والقوانين المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، ذكر قنيطة أنه تم ضبط كمية أخرى من البسكويت منتهي الصلاحية بحوزة تاجر آخر قوامها 250 كيلوجراماً، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة التاجرين إلى وزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية