الاحتلال: حرائق في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة بسبب البالونات الحارقة

اندلع حريقان، اليوم الخميس، في كيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود قطاع غزة، بعد إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة.

وبحسب موقع "روتر" للمستوطنين، فإن الحريقين اندلعا في كيبوتسات المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف" المجاورة لحدود القطاع، مشيرًا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل للسيطرة عليه.

ووفقًا للموقع، فإنه تم رصد عدداً من البالونات الحارقة، أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.

يذكر أن إطلاق البالونات الحارقة توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر، مع تقدم في تفاهمات الهدوء بغزة، إلا أن الحديث يدور عن تراجع الاحتلال عن بعضها.