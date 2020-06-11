"مهجة القدس": الأسير المجاهد إياد الجرجاوي يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد إياد عبد الله محمد الجرجاوي (34 عاماً) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة تسعة أعوام.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/06/2011م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال، والمشاركة والتخطيط للقيام بأعمال مقاومة، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير الجرجاوي كان يعاني خلال فترة اعتقاله من صداع مزمن وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وقد تعرض لمماطلة كبيرة من إدارة مصلحة السجون الصهيونية والأطباء التابعين لها من أجل إخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وبعد معاناة طويلة تم إجراء فحوصات طبية له، وأبلغته إدارة مصلحة السجون الصهيونية بتاريخ 31/03/2020م بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها مطلع العام الجاري بأنه يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، وأنه بحاجة لإجراء عملية جراحية خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع من أجل استئصال ذلك الورم السرطاني، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر، وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، وذلك حسب إفادة الأطباء الصهاينة له، إلا أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية حتى موعد الإفراج عنه رفضت نقله للمشفى لإجرائها بحجة جائحة كورونا.

وشددت مهجة القدس على ضرورة إسراع وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء الفحوصات اللازمة له وتسهيل إجراءاتها وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم له في إحدى المشافي الفلسطينية المختصة، أو نقله للعلاج خارج قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر إياد الجرجاوي ولد بتاريخ 23/10/1986م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن جلبوع.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر إياد الجرجاوي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.