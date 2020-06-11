مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض غرامات على مصلين

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس 11/6/2020 باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، فيما فرضت غرامات مالية على المصلين.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابوا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا دينية استفزازية.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة الاحتلال، على أبواب المسجد الأقصى، غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد بزعم عدم التزامهم بلبس "الكمامة".

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذين يعانون سياسة الاعتقال والإبعاد والغرامات المتكررة، فيما يقدم التسهيلات لمجموعات المستوطنين اقتحامها ساحات المسجد، ضمن سياسات احتلالية تهويدية لتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.