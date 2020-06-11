أسعار الذهب في فلسطين

نعرض إليكم، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ونقدم لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويظهر المقال مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في فلسطين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب التوقيت المحلي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 191.34 شيكل $55.68

سعر الذهب عيار 22 175.39 شيكل $51.04

اسعار الذهب عيار 21 167.42 شيكل $48.73

اسعار الذهب عيار 18 143.50 شيكل $41.76

سعر الذهب عيار 14 111.61 شيكل $32.48

سعر الذهب عيار 12 95.67 شيكل $27.84

اسعار أوقية الذهب 5,951 شيكل $1,732

اسعار جنيه الذهب 1,339 شيكل $389.80

اسعار كيلو الذهب 191,337 شيكل $55,685

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, June 11, 2020 07:54 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 يونيو 192.26 168.24 144.20 112.15 96.13

9 يونيو 189.96 166.22 142.47 110.81 94.98

8 يونيو 188.63 165.06 141.48 110.04 94.32

7 يونيو 187.95 164.46 140.96 109.64 93.97

6 يونيو 187.95 164.46 140.96 109.64 93.97

5 يونيو 187.71 164.25 140.79 109.50 93.86

4 يونيو 190.58 166.76 142.94 111.17 95.29

3 يونيو 189.97 166.23 142.48 110.82 94.99

2 يونيو 193.08 168.95 144.81 112.63 96.54

1 يونيو 195.48 171.05 146.62 114.03 97.74

وتعد أسعار الذهب اليوم في فلسطين معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين ولأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.