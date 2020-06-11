حزب العدالة والتنمية بالمغرب يقدم تعازيه للنخالة بوفاة د. شلح

قدم حزب العدالة والتنمية بالمملكة المغربية ، اليوم الخميس 11/6/2020، تعازيه الحارة للأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي والقائد الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان عبد الله شلح.

وقالت النائب الأول لأمين العام رئيس قسم العلاقات الدولية د. سليمان العمراني بحزب العدالة والتنمية:" تلقينا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي والقائد الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان عبد الله شلح الذي ارتقى إلى العلياء بعد حياة حافلة بالمقاومة والتضحيات، والعمل الدؤوب من أجل فلسطين القضية والهوية، ومن أجل القدس والأقصى المبارك، إذ قضى نحبه - رحمه الله - وهو قابض على جمرة الجهاد، في الموقع شامخاً مصابراً وفي الموقف راسخاً مرابطاً.

وأضاف العمراني:نتقدم إليكم بصادق تعازينا الأخوية في هذا المصاب الجلل، فإننا نجدد لكم وقوفنا المبدئي وتضامننا اللامشروط مع الشعب الفلسطيني وقواه الحية، إيمانا منا بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها لدى الأمة العربية والإسلامية عامة، ولدى المغاربة خاصة، كما تشهد بذلك المبادرات والمواقف الرسمية والشعبية، إلى أن تتحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد ولرفاقه في حركة الجهاد الإسلامي ولعموم الشعب الفلسطيني، داعياً أن ينزله منازل الشهداء وأن يحشره مع صفوة الأولياء، وأن يلهم أهله ومحبيه