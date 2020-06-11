الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري يعزي النخالة بوفاة د.شلح

تقدم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، بالتعزية الحارة للأخ المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، بوفاة

الأمين العام السابق للحركة المجاهد الدكتور رمضان شلح.

كما توجه بالتعزية إلى عائلة د. شلح، وإلى كل مجاهدي حركة الجهاد والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عموماً.

واعتبر، أن رحيل المجاهد الكبير د. شلح هو خسارة فادحة للمقاومة الفلسطينية وللكفاح ضد العدو الصهيوني الغاشم. مستدركاً:"لكننا على ثقة بالإخوة في حركة الجهاد الإسلامي ، وفي سائر فصائل المقاومة، من أجل استكمال مسيرة الراحل الوحدوية المقاومة على طريق تحقيق الانتصار على الاحتلال، وإنجاز الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكدعلى العلاقات الأخوية والكفاحية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وعلى التضامن الكامل مع النضال الشعبي والمقاوم على امتداد الأرض المحتلة.

وقدم تحية الإجلال والإكبار لروح المجاهد الكبير رمضان شلح، ولروح القائد الشهيد فتحي الشقاقي ، ولسائر الشهداء.