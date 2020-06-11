اعتقالات ومداهمات في الضفة واعتداء وحرق مركبة من قبل المستوطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس عدداً من المواطنين من مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون، على مواطن في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما أحرق مستوطنون مركبة في بلدة زيتا جنوب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن المواطن عدلي حنني (39 عاما)، أصيب بكسور ورضوض، إثر اعتداء اربعة مستوطنين عليه في خربة طانا.

وأضافت، ـن المستوطنين احرقوا مركبة فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل وفتشتها .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت عدة منازل في حي السلمة وفتشتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: عطية محمد عصفور ابو بكر، وشقيقه الأسير نظمي، وعبد الحكيم سعد الدين ابو بكر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، مواطنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زايد اخضيرات (47 عاما) على حاجز عسكري جنوب البلدة.