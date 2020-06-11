سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 11/6/2020

يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، لتشهد الليرة السورية مزيداً من الانهيار وليتخطى الدولار حاجز الـ3000 ليرة سورية .

وتضع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بين أيديكم سعر الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، وما طرأ عليها من الانهيار بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي .

وسجلت الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، في دمشق شراء 2300

مبيع 2450.

وفي ظل هذا الانخفاض والتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية فقد لجأت شركات الصرافة والحوالات في سوريا إلى التسعير الكيفي بما يتناسب ورؤية كل شركة إلى ما سوف تؤول إليه الليرة السورية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء 9 حزيران.

سعر صرف الدولار الامريكي يواصل الارتفاع اليوم الخميس 11/6/2020، مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 31%.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 11/06/2020

العملة رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى

الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438

اليورو (EURO) EUR 483 488

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444

الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120

الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28

الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) RUB 7 7

الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744