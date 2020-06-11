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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 11/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 11 يونيو 2020
العملات -دولار العملات -دولار
تقارير
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يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، لتشهد الليرة السورية مزيداً من الانهيار وليتخطى الدولار حاجز الـ3000 ليرة سورية .

وتضع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بين أيديكم سعر الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، وما طرأ عليها من الانهيار بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي .

وسجلت الليرة السورية اليوم الخميس 11/6/2020، في دمشق شراء 2300

مبيع 2450.

وفي ظل هذا الانخفاض والتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية فقد لجأت شركات الصرافة والحوالات في سوريا إلى التسعير الكيفي بما يتناسب ورؤية كل شركة إلى ما سوف تؤول إليه الليرة السورية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء 9 حزيران.

سعر صرف الدولار الامريكي يواصل الارتفاع اليوم الخميس 11/6/2020،  مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 31%.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 11/06/2020

العملة   رمز العملة              الحد الأدنى     الحد الأعلى    

الدولار الأمريكي (US DOLLAR)     USD          434   438  

اليورو (EURO)       EUR          483   488  

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)   GBP          565   570  

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)     CAD          330   333  

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)    DKK          64     65    

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)     NOK          48     48    

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR)    KWD          1,430 1,444

الريال السعودي (SAUDI RIYAL)     SAR          116   117  

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)     JOD          620   626  

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR)       BHD          1,160 1,171

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)    AED          119   121  

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)     QAR          119   120  

الريال العماني (OMANI RIAL)       OMR          1,131 1,142

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)     EGP          27     28    

الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE)        RUB          7      7     

الليرة التركية (TURKISH LIRA)      TRY           172   175  

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR)     LYD           730   744  

 

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