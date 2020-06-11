قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

استهدف قصف صاروخي اليوم الخميس 11/6/2020، المنطقة الخضراء وسط بغداد وسماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي، أن صاروخا نوع "كاتيوشا" سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر.

وأوضحت الخلية، أن انطلاق الصاروخ، كان من قرب ملعب الشعب "شرقي العاصمة".

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني، قوله إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا".

وأضاف أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأوضح أن "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

وشهد العراق، على مدى اليومين الماضيين سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.