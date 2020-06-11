سعر صرف الدولار أمام الشيكل "الإسرائيلي"

تشهد أسعار صرف العملات اليوم الخميس 11/6/2020، انخفاضاً أمام الشيكل "الإسرائيلي" في السوق المحلي.

وقد عانت العملات من ارتفاع كبير أمام الدولار لفترات طويلة لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه عاد للانخفاض مجدداً.

وعاد سعر الدولار للانخفاض مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير بسبب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

أسعار صرف العملات 11/06/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4068 3.4814

دينار/شيكل 4.7781 4.9382

يورو/شيكل 3.8224 3.9932

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1220 1.1470

هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150