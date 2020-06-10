برشلونة يضع نيمار كهدف ثالث في الميركاتو

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني يضع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، كهدف ثالث في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميركاتو برشلونة يتضمن هدفين رئيسيين هما لاوتاور مارتينيز (إنتر ميلان) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس).

وأشارت إلى أنه رغم وجود نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) كهدف ثالث، لكن برشلونة لن يفتح باب المفاوضات مع النادي الفرنسي في الصفقة قبل الفترة الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن برشلونة الذي سيركز جهوده على صفقتي لاوتارو وبيانيتش، لن يملك سيولة مادية لحسم التعاقد مع الهدف الثالث (نيمار).

وقالت الصحيفة، إن كلًا من لاوتارو وبيانيتش أرسلا إشارات إلى برشلونة، بشأن رغبتهما في الانتقال إلى "كامب نو".

وأضافت أن لاوتاور رفض عرض إنتر للتجديد، وتجاهل عروض ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأبلغ إدارة النيراتزوري أنه يريد برشلونة فقط.

وذكرت أن لاوتارو أبلغ مدربه أنطونيو كونتي برغبته في الرحيل، وعقد اللاعب مفاوضات مع برشلونة بموافقة إنتر، وتوصل الطرفان إلى عقد مدته 5 مواسم، ولا ينقصه سوى توصل الناديين إلى اتفاق.

أما فيما يخص بيانيتش، فإنه رفض عروضًا من باريس سان جيرمان وتشيلسي، وغير مستعد لتفويت فرصة اللعب لبرشلونة، لأن صاحب الـ30 عامًا يدرك أن قطار البارسا لم يمر عليه مرة أخرى.