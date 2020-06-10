فريدمان سيعقد اجتماعًا مهمًا مطلع الأسبوع المقبل بين نتنياهو وغانتس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السفير الأمريكي ديفيد فريدمان يسعى لعقد اجتماع مهم الاحد المقبل بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لمناقشة ملف ضم أجزاء من الضفة.

ووفقًا لقناتي 13 وريشت كان الإسرائيليتين فإن اللقاء المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل سيهدف لحل الخلافات بين حزبي الليكود، وأزرق - أبيض، بشأن طريقة تنفيذ خطة "الضم".

ويأتي الاجتماع في ظل الحديث الإسرائيلي عن أن موعد الضم سيكون في الأول من تموز المقبل.

وقالت مصادر إسرائيلية: "إن غانتس يريد تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى مثل "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم"، وعدم اتخاذ أي خطوة بشأن مناطق غور الأردن".

ويرغب نتنياهو وبعض قادة الليكود في أن يتم فرض السيادة بالأغوار وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ويتزامن خلاف نتنياهو وغانتس مع تراجع الموقف الأمريكي من عملية ضم أجزاء من الضفة لإسرائيل حيث أبدت نيتها لتأخير تنفيذ هذه الخطوة.