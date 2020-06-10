مسؤول سعودي سيشارك في منتدى للتطبيع مع العدو الإسرائيلي

من المقرر أن يُشارك وزير العدل السعودي السابق وأمين عام "رابطة العالم الإسلامي" محمد العيسى، في منتدى افتراضي يدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ويُنظم المنتدى الافتراضي من قِبل اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" لمدة 5 أيام ويبدأ المنتدى من تاريخ 14-6 حتى 18-6-2020، يذكر أن المنتدى كان من المفترض أن يعقد في برلين قبل أزمة كورونا.

وسيشارك في المنتدى الافتراضي كل من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس ورئيسة وزراء ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتعمل اللجنة الأمريكية على مناصرة قضايا اليهودي ودعم الاحتلال الإسرائيلي حول العالم

وسيناقش المنتدى "القضايا التي تواجه الشعب اليهودي حول العالم"، بما في ذلك "ظهور معاداة السامية وأشكال الكراهية الأخرى في عصر كورونا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وسعي "تل أبيب" إلى السلام والأمن، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي.