نواب أمريكيون يرفضون تولي ترامب ولاية ثانية

عبر نواب أمريكيون من الجمهوريين والمحافظين عن رفضهم القاطع لتولي دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية لا سيما في ظل الظاهرات الكبيرة وحالة التوتر التي تعيشها الولايات المتحدة عقب قتل جورج فلويد.

وأسس الرافضون لتولي ترامب منظمة جديدة بعنوان "ناخبون جمهوريين ضد ترامب" واختصارها (RVAT) في أيار/مايو الماضي.

وحظيت المنظمة المناهضة لترامب بزخم كبير في الأيام الأخيرة، بعد تفجر قضية مقتل الأمريكي الأسود "جورج فلويد".

وتلقى ترامب خلال الأشهر الماضية ضربتين قاسيتين إثر انتقادات لأدائه في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحادثة مقتل جورج فلويد.

ونشرت المنظمة "RVAT" فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز حديث العديد من أنصار الحزب الجمهوري عن أسباب رفضهم لبقاء ترامب بالبيت الأبيض.

واعتبر متحدثون أن الرئيس تسبب بتعميق الاستقطاب في البلاد، وأساء لسمعة الحزب، فيما قال آخرون إنه غير مناسب للمنصب، وأن تصرفاته لا تليق بزعيم للولايات المتحدة.

كما لفت متحدثون إلى أن ترامب ليس عضوا أصليا بالحزب الجمهوري، في إشارة إلى انتمائه سابقا للحزب الديمقراطي (حتى عام 1987، ثم بين 2001 و2009) وحزب "الإصلاح" (1999- 2001).