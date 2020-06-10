الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 12 محلية

سجلت الأردن، الأربعاء، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم الأربعاء، منها 12 حالة محليّة.

وتوزعت الإصابات بحسب إيجاز لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، على النحو التالي: 11 حالة لمخالطين في محافظة العاصمة منهم (6) أبناء لإحدى المصابات، و(5) مخالطين لطبيب مصاب، إضافة إلى حالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات)، و5 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر قادم من مدينة (شيكاغو).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 863 حالة.

كما سُجِّلت 6 حالات شفاء لهذا اليوم: 5 في مستشفى الأمير حمزة، و1 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

كما تمّ إجراء 5422 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 240436 فحصا.