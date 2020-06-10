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وفاة مواطنة واصابة طبيب من الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:48 - 10 يونيو 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
تقارير
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سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الأربعاء 10-6-2020 وفاة مواطنة من جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل إصابة جديدة لطبيب من أبناء جاليتنا في البرازيل؛ بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المواطن المتوفاة هي، مريم عياد أبو طه جرّاء إصابتها بفيروس كورونا في الإمارات؛ ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جاليتنا هناك إلى 15.

كما أفادت بتسجيل إصابة جديدة لطبيب فلسطيني يعمل مديرًا لأحد المستشفيات في البرازيل، موضحة أنّه يرقد حاليًا في العناية المركزة.

يُشار إلى ان اجمالي عدد الوفيات في الجالية الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا بلغت نحو 127 حالة وفاة، فيما الإصابات بلغت 1899 حالة، تعافى منها 1078 حالة.

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