سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 6/10

يبحث الكثيرون من السوريين عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 10/6/2020 ، حيث شهد مؤشرات الدولار مقابل الليرة زيادة وواصلت الليرة الانهيار حتي ثلاثة آلاف لليرة السورية،وذلك بعد أن قامت بالتغطية في بعض البلدان أو المناطق لقيمة نحو أربعة آلاف ليرة في بعض الأنحاء الأخري السورية،ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ” خليج نيوز “سنقدم لكم عبر هذ التقرير قيمة أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية.

سعر صرف الدولار في سوريا

سعر الدولار في سوريا الاربعاء 10/6/2020 يتم تداوله خلال الساعات الاولي ،حيث بدأت بعض العقوبات الأمريكية التي طبقت بشكل كبير علي سوريا من خلال الليرة والتي أثرت بشكل كبير علي قيمها، وقد هبطت بالفعل وتدنت لأدني مستوياتها ،وقد سجلت الليرة في دمشق نحو 2900 حتي 3000 ليرة،وذلك لتخسر نحو قيمة 300 ليرة خلال اليوم الواحد.

يعتبر الكوفيد هو التأثير الأقوي علي الإطلاق في جميع دول العالم، حيث لم تسلم له أي دولة من الدول إلا بعض الأوروبين فقط،وكان له التأثير القوي وكما أثرت علي الدول الأفريقية وبعض الدول النامية في الناحية الأفريقية أيضاً بشكل قوي، يعيش بعض المواطنين في سوريا تحت خط الفقر وذلك وفق ما يتم تداوله من جانب الأمم المتحدة،حيث تضاعف الاسعار والسلع في كافة أرجاء العالم خلال العام الأخير علي الإطلاق.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 10/6/2020 مقابل الليرة السورية