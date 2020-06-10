تفاصيل: مؤسسة التعاون تعلن أسماء الفائزين بجوائزها للعام 2019

أعلنت مؤسسة "التعاون"، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجوائزها للعام 2019، في حفل نظمته في رام الله وغزة.

وتوزعت الجوائز على ست فئات بقيمة 280 ألف دولار أميركي، بواقع 50 ألف دولار لكل جائزة باستثناء جائزة المعلم والتي بلغت قيمتها 30 ألف دولار.

وتقدم للجوائز 370 طلبا، تمت دراستُها وتقييمُها من قبل لجانٍ خارجيةٍ تطوعية مكونة من 29 شخصية فلسطينية تضم خبراء وأكاديميين في شتى مجالات الجائزة، موزعين على 6 لجان مستقلة.

وفاز بجائزة "التعاون" للقدس 2019 "جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس- للقدس نعمل"، مركز الدراسات النسوية عن مشروع "المرأة الفلسطينية، الفقدان والاحتلال".

وذهبت جائزة "التعاون" للشباب 2019 "جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي- لغد أفضل... نبدع"، لخمس مبادرات ريادية هي:

مبادرة "Eventati" للريادي شادي أحمد عزيز أبو بكر من رام الله

مبادرة "Video 4" للرياديين: أدهم أسعد أبو شوقة، سليمان سعد حمد أبو ستة، محمد عوض رجب شعبان، وياسر محمد أحمد عوض من غزة

مبادرة "كاليجرافي ستارز" للريادي سهيل محمود سامي يعقوب من بلدة أبو ديس

مبادرة "تكنوبلانت غزة" للريادية سعدة عبد الفتاح سعيد المجدلاوي من رفح

مبادرة "Grants" للريادي هشام محمد هشام بكر من طولكرم.

وفاز بجائزة "التعاون" لغزة 2019 "جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية - لأجل غزة"، جمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية عن مشروع "شبكة الأمان الاجتماعي للأسر المهمشة في قطاع غزة".

وتوجت المعلمة رنا أحمد زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في قطاع غزة، بجائزة "التعاون" للمعلم المتميز "جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز (ابداع معلم ... نهضة وطن)" وهي عن مبادرة توظيف المنحى التكاملي في تعليم طالبات المرحلة الثانوية.

أما جائزة "التعاون" للتميز بالقطاع الصحي لعام 2019 "جائزة المرحوم أحمد أبو غزالة لمبادرات صحية متميزة"، فكانت من نصيب مستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) عن البرنامج المجتمعي (Outreach Program) العيادات الميدانية المتنقلة لبرنامجي السكري والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفاز بجائزة "التعاون" للإنجاز 2019 "جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي لقطاع الثقافة - سنكون يوما ما نريد"، المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية (نوى)، عن مشروع أصواتنا المفقودة: إصدار كتاب توثيقي حول النهضة الموسيقية المحترفة في فلسطين النصف الأول من القرن الماضي وأدوار الموسيقيين الفلسطينيين في الحياة الموسيقية العربية والعالمية.