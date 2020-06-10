المطران عطالله حنا يدعو للتمسك بالمبادئ والمواقف التي رسَّخها الراحل الدكتور شلَّح

دعا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية للتمسك بالمبادئ التي رسخها الراحل الدكتور رمضان عبدالله شلح، والتي تدعو للوحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأوضح المطران حنا في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" على أن الكنائس المسيحية في فلسطين تثمن وتبارك المبادئ والمواقف التي صدح بها الراحل شلح، وخاصة معاني الأخوة والوحدة والتعاضد في مواجهة العدو، مشيراً إلى أنَّ الراحل شلَّح كان يؤكد في خطاباته على الوحدة الفلسطينية ووحدة الامة العربية والإسلامية في مواجهة العدو.

ولفت إلى انَّ مواقف الدكتور شلَّح كانت وحدوية ووطنية في ذروة الانقسام، قائلاً: "كان يظهر بخطاباته المتزنة التي تعزز الوحدة وتنبذ الانقسام، وتؤكد على المعاني الوطنية والأخوية".

وأضاف: "الراحل شلح شخصية وحدودية نادت دائما بالعدالة والحق والدفاع عن القضية والقدس" مستذكراً خطابه في مؤتمر (مسلمون ومسيحيون من أجل القدس) الذي عقد قبل 15 عاماً في بيروت، والذي أكد خلاله الراحل على أن المسيحيين مكونا مهماً من مكونات الحالة الفلسطينية.

وبيَّن المطران حنا أن الكنائس المسيحية في فلسطين دائماً ما كانت تثمن مبادئه ومواقفه التي نادى بها الفقيد.