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طالع أقوى اشارة لـ تردد قناة أم بي سي دراما 2020

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 18:46 - 10 يونيو 2020
ام بي سي ام بي سي
تقارير
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يبحث المشاهدون العرب على تردد قناة أم بي سي دراما التي أضحت من القنوات المفضلة للمتابعين كونها تعرض العديد من البرامج الممتعة، والفقرات الفنية المختلفة، والمسلسلات المسلية.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين عن قناة ام بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والهوت بيرد.

تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات - تردد MBC Drama عرب سات HD - MBC+ دراما نايل سات 2020 عربسات - الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD :

 مسلسلات MBC 

وتعرض قناة MBC أفضل المسلسلات العربية، بجودة، لذلك سنعرض عليك تردد قناة ام بي سي دراما ، ويمكنك اكتشاف المزيد من الترددات وأهم المسلسلات على قناة MBC!

تردد قناة MBC دراما 2020

 

معدل الترميز

27500

التردد

11470

القمر الصناعي

Nilesat – نايل سات

الاستقطاب

رأسي V

معامل تصحيح الخطأ

5/6

 

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama

تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات

معدل الترميز

27500

التردد

11559

القمر الصناعي

Nilesat – نايل سات

الاستقطاب

رأسي V

معامل تصحيح الخطأ

5/6

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

تردد MBC Drama عرب سات HD

معدل الترميز

27500

التردد

11270

القمر الصناعي

عرب سات -Arabsat

الاستقطاب

رأسي V

معامل تصحيح الخطأ

5/6

اسم القناة على الرسيفر

MBC+ Drama

 

MBC+ دراما نايل سات 2020 عربسات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

 

الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD

بعد أن تعرفنا إلى تردد قنوات mbc مسلسلات، حتى تستقبل قناة إم بي سي دراما على الرسيفر الخاص بك، قم أولاً باختيار تردد واحد من الترددات السابق ذكرها في المقال، والتزم بالبيانات المرفقة بالتردد، ثم باستخدام ريموت الرسيفر، اتبع الخطوات التالية، خطوة بخطوة:

طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت

  • اضغط على زر Menu – القائمة.
  • سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
  • اختر تثبيت – Installation.
  • الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
  • قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
  • قم بإدخال التردد السابق ذكره.
  • اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).
  • قم بإدخال معدل الترميز (27500).
  • اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
  • قم بعمل حفظ – Save.
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