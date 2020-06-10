أفضل طريقة عمل العوامة بالطحين ومقرمشة في البيت دون عناء

يبحث الناس على طريقة عمل حلوى العوامة بالطحين المثلى، على محركات البحث بالأنترنت، حيثُ تتمتع العوامة بطعمها اللذيذ والشهي، وتعتبر حلوى العوامة من الحلويات الشرقية، إذ يحبها العائلات العربية كافة، فيما يعتبر طريقة عملها بسيطة وسهلة جدًا.

ولا تزال حلوى العوامة تشتهر بين الحلويات في بلاد الشام، وفي هذه المقالة سنوفر لحضراتكم مكونات العوامة وخطوات عملها.

وتتعدد طرق صناعة الحلوى العوامة مناه المحشو بالتمر والجبن، والسمسم والقشطة.

مكونات العوامة بالطحين:

إليك مقادير العوامة بالطحين، وهي:

2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من النشا الابيض.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوبان من القطر المعد مسبقاً.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت للقلي.

خطوات عمل العوامة بالطحين:

أولاً: وفي المرحلة الأولى قم بخلط المكونات الجافة معا (الدقيق والنشا والملح)، ثم اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافئ معا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم اضفها الى المكونات الجافة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، أضف بقية المكونات معا واعجنهم جيدا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة، ثم اترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيداً، وبعدها سخن زيت القلي جيداً.

رابعًا: قم بصناعة كرات صغيرة من العجينة يمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة، ومن ثم ضعها على الزيت الحار، وعندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت وتترك في المصفاة قليلا.

خامسًا: وبعدها توضع العوامة بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.

كما يمكنك تزيين كرات العوامة باستخدام جوز الهند او الفستق المطحون.

طريقة عمل العوامة المحشوة بالجبن:

مكونات العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

إليك مقادير العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

كوبين من الدقيق.

علبة قشدة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

كوبان من القطر.

مكعبات من الجبن.

زيت للقلي.

ملعقتين صغيرتين من الباكينج بود.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن:

إليك طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن، وما عليك سوى تتبع تلك الخطوات:

الخطوة الأولى اخلطي الدقيق مع الخميرة والبيكنج باودر والماء والقشدة السائلة إلى أن تصبح عجينة متماسكة وتترك لمدة 15 دقيقة، ثم يتم عمل كرات صغيرة من العجينة، وبعدها قومي بحشوها بالجبن ثم تضاف الى زيت القلي المغلي حتى يصبح لونها ذهبي.

وفي الخطوة الأخيرة، أضيفي العوامة إلى القطر ثم توضع في صحن التقديم ويتم تزيينها حسب الرغبة، وبهذا تكوني قد حصلتي على العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن.