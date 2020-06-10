الصحة بغزة تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 72

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الحالتين من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.

وأوضحت الصحة بغزة، أن اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في القطاع منذ مارس الماضي، ارتفع إلى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، فيما تعافي 41 حالة، مؤكدةً أنه لازالت 30 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أكد في وقت سابق، أن تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق ويجعل القطاع في عين الخطر، مشدّدًا على تكاثف الجهود من اجل بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا.

وحذر من أن استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.

وطالب القدرة، الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.