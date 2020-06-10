ريال مدريد يمدد تعاقده مع راموس للموسم المقبل

مدّد نادي فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقد قائد الفريق "سيرخو راموس" في اللعب في "سانتياغو بيرنابيو" لموسم واحد مقبل، وفق صحيفة "اس" الرياضية الاسبانية.

وأوضحت الصحيفة "أس"، أن راموس (34 عامًا) الذي قضى 15 عامًا في صفوف ريال مدريد، مدد الفريق عقده الذي ينتهي في صيف 2022، في إطار سياسة النادي مع اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين.

وبيّنت، أن إدارة النادي الملكي تعتمد سياسة العقود قصيرة الأمد مع اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عاما.

وفي عام 2005، انتقل اللاعب راموس قادمًا من إشبيلية الاسباني 27 مليون يورو، فيما خاص 170 مباراة دولية مع منتخب اسبانيا، 6420 مباراة مع النادي الملكي.