أسهل طريقة لعمل مغلي البقدونس وإليك ابرز فوائد الصحية

إليك طريقة عمل مغلي البقدونس الصحي بطريقة مثلى، حيثُ يواصل الأشخاص عمل مغلي البقدونس شبه يوميًا في البيت، لما له من فوائد صحية عظيمة عدة.

ويُعد البقدونس من الأعشاب التي تستخدم أوراقها وبذورها في عملية صنع الادوية، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن وحديد وبوتاسيوم، تساعد في حماية الجسم من الامراض.

كما تعتبر طريقة مغلي البقدونس في المنزل، بسيطة وسهلة على الصانع، ويترتب عليه تحضير المكونات واتباع الخطوات التي وضعناها لكم في الأسفل.

ويساعد مغلي البقدونس على حماية الجسم من الامراض الخبيثة، وتقوية جهاز المناعة.

ويستمر موقع فلسطين اليوم الاخباري في تقديم طرق عمل الوجبات والحلويات والمشروبات العديدة والمتنوعة ومنها الشرقية والغربية الأصل والعربية، في هذه المقالة سنتعرف على فوائد مغلي البقدونس وطريقه عمله.

طريقة عمل مغلي البقدونس:

خطوات طريقة مغلي البقدونس مع الماء:

2 كوب بقدونس مفرومة

3 ملاعق طعام من عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

2 كوب ماء ربيع.

1 عصا الكرفس

كما وندعوكم إلى وضع المكونات جميعها مع الماء، وجعلها تغلي لمدة 10 دقائق ومن ثم الاحتفاظ بالمغلي في الثلاجة وتناوله على فترات متباعدة.

ويمكن تناول مغلي البقدونس كعصير، أو إضافته للأطعمة المختلفة.

آثار جانبية لمغلي البقدونس:

إليك أبرز الآثار جانبية لمغلي البقدونس:

أولاً: يسبب البقدونس حساسية للجلد، عند بعض الأشخاص، وفي حال الاستهلاك الكبير يمكن يمكن أن يحدث لك (الأنيميا) ومشاكل في الكبد أو الكلى.

ثانيًا: استخدام زيت البقدونس على الجلد بشكل كبير يمكن أن يجعله أكثر حساسية لأشعة الشمس ويسبب طفح جلدي.

ثالثًا: لا ينصح تناول مغلي البقدونس به أثناء الحمل.

رابعًا: يقلل مغلي البقدونس من مستويات السكر في الدم عند مرض السكري.

خامسًا: قد يؤدي إلى احتجاز الجسم على الصوديوم (الملح).

سادسًا: يحتوي مغلي البقدونس على مواد كيميائية يمكن أن تجعل مرض الكلى أسوأ.

فوائد شرب البقدونس:

ولشرب البقدونس فوائد صحية عدة، وهي:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يقلل من الالتهاب

مكافحة العديد من الأمراض

حماية الأوعية الدموية الخاصة بك

تحسين وظيفتك المناعية