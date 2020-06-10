الصحة بغزة: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، فيما استقرت الإصابات عند 70 حالة.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أنها الطواقم الصحية أجرت210 عينة جديدة خلال الساعات الماضية.

وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القطاع، بلغ 70 حالة شُفيت 41 منها، فيما بقيت 28 حالة نشطة (موجبة)، وحالة وفاة واحدة.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. اشرف القدرة في وقت سابق، من أن تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق ويجعل القطاع في عين الخطر، مشدّدًا على تكاثف الجهود من اجل بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا.

كما وحذر من أن استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.

وطالب القدرة، الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا