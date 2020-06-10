رابط موقع التسجيل.. بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية للعام 2020-2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف المهنية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين 22/6/2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الوظائف تشمل التخصصات الآتية: تقنيات الصوت وتطبيقاته، والتصميم الداخلي والديكور، والحجر والرخام، والاتصالات، والكهرباء استعمال، والإلكترونيات الصناعية، وصيانة أجهزة الحاسوب، وكهرباء السيارات، وتكنولوجيا المباني الذكية، والطاقة المتجددة، وميكانيك السيارات، وميكترونيكس السيارات، والخراطة والتسوية، والتكييف والتبريد، واللحام وتشكيل المعادن، والتنجيد الفني والديكور، والنجارة، والتصميم الجرافيكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والعلوم الزراعية (الإنتاج النباتي)، والزراعة، والتجميل، والأزياء وتصميم الملابس، والعلوم الفندقية، والتعليم المهني للصف العاشر.

ولفتت "التربية" إلى ضرورة إرفاق الوثائق الأساسية على الموقع عند تقديم الطلب، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، موضحةً أن كل من تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين العام المذكور أعلاه وتجديد طلبه وفق الآلية الجديدة المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا يعتبر طلبه لاغيا.

وأشارت إلى أن التعيين في الوظائف المهنية سيتم بعقد، ويكون التثبيت لاحقاً في حال انطباق الشروط، وضمن الأسس والمعايير المعتمدة في الوزارة، لافتةً إلى أن المتقدمين لوظائف خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك، موضحةً أن التعيينات في مديرية القدس ستكون بوظيفة مصنف غير مثبت.

يُشار إلى أن "التربية" عملت وبتعاون كبير وشراكة كاملة مع ديوان الموظفين العام من خلال فرقها المتخصصة على تطوير آلية استقبال الطلبات للوظائف التعليمية إلكترونياً؛ بتوظيف شامل للطاقات البشرية والمادية سعياً لإنجاح هذا النهج الذي من شأنه أيضاً جعل توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري سمة تحكم العمل.

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