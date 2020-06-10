الطائرات الحربية الإسرائيلية تستنفر على حدود قطاع غزة

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اختراق حوامة أجواء "غلاف غزة"، قد أطلقت من قطاع غزة، وفق مزاعم الاعلام العبري.

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، أن الطائرات الحربية استنفرت فوق حدود قطاع غزة بعدما اخترقت طائرة قادمة من القطاع أجواء الغلاف، مشيرًا إلى أن الطائرة عادت إلى غزة، ثم عادت طائرات الاحتلال إلى قاعدتها.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أكثر من مرة رصد حوامات أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ويأتي ذلك ضمن استعداد المقاومة لأي تصعيد إسرائيل محتمل على القطاع.