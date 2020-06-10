لجنة الطوارئ والتوعية الصحية في جامعة الأقصى تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة الصحية

أكدت لجنة الطوارئ والتوعية الصحية في جامعة الأقصى على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وشروط السلامة الصحية التي تم الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي خلال محاضرات التعويض للمساقات العملية، وذلك خلال اجتماع لها في جامعة الأقصى صباح اليوم الأربعاء، وقامت اللجنة بدراسة الاحتياجات جميعها العامة والخاصة لمرافق الجامعة وقامت بإعداد خططها لتحقيق اهدافها.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور منصور اليازجي أن جامعة الأقصى ستقوم بتوفير جميع المواد الصحية اللازمة من المعقمات وغيره من كمامات وقفازات قبل البدء بتنفيذ المختبرات العملية التي تم تأجيلها بقرار من الوزارة، وتوزيعها على القاعات وفق معايير الصحة العالمية، كما وستقوم الجامعة بتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة بالأشعة للطلبة والموظفين وكافة الزائرين.

وأكدت اللجنة أن الجامعة قررت عدم زيادة الطلبة في المختبرات عن 50% من العدد المسموح به في الدراسة الوجاهية وحددت مجموعة من الارشادات الخاصة بالطلبة في المختبرات ارتداء وسائل الوقاية، وتشغيل الشفاطات الهوائية فترة تواجد الطلبة في المختبرات، وإخراج أي طالب تظهر عليه علامات المرض مباشرة من القاعة وإرساله للعيادة الطبية.

وأضاف د.اليازجي أن هناك جملة من التعليمات متعلقة بالعاملين في الخدمات والنظافة منها تهوية القاعات والتزام بارتداء زي الوقاية وتنظيف الأرضيات وتعقيمها، وكذلك تعقيم الأجهزة، داعياً جميع العاملين والطلبة إلى الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامة الجميع.