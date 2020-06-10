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محافظ أريحا يصدر قرارًا إداريًا جديدًا بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - اريحا
  • 13:56 - 10 يونيو 2020
تعقيم ضد فيروس كورونا تعقيم ضد فيروس كورونا
تقارير
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أصدر محافظ مدينة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا جديدًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مخيم عين السلطان على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وذلك بعد تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المخيم.

وأعلن المحافظ أبو العسل، إغلاق المحلات التجارية إغلاق دور الحضانة ومنع التجمع، وبيوت العزاء والاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال كافة في مخيم عين السلطان إغلاقا كاملاً، كإجراء احترازي.

يشار إلى ان عدد اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، قد بلغ حتى الآن، 662 إصابة، تعافى منهم 565، وتوفى خمسة اشخاص، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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