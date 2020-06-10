مصادر إسرائيلية ترجح موعداً لبدء تنفيذ خطط الضم الإسرائيلية

رجحت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة تطبيق السيادة في الضفة وغور الأردن بين شهر يوليو وسبتمر.

واضافت المصادر الإسرائيلية أن تنفيذ خطة السيادة في غور الأردن والضفة الغربية له معانٍ وجوانب واسعة، نظرًا لأن اتفاقية التحالف بين حزب أزرق أبيض والليكود تسمح بالتصويت على القضية فقط اعتبارًا من 1 يوليو فصاعدًا، وبما أن العمل على هذه الجوانب لا يزال جارياً، فالهدف هو اتخاذ الخطوة في أشهر الصيف و في موعد أقصاه شهر سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أسبوعين إن الموعد النهائي لتطبيق السيادة هو 1 يوليو.

في غضون ذلك يهبط اليوم ،وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اسرائيل لبحث خطة ترامب للتسوية، ولا سيما مسألة تطبيق السيادة حيث تعارض ألمانيا الخطوة .

ويقدر أن الوزير الألماني سيعرض هذا الموقف على وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، وعلى نتنياهو، الذي سيجتمع معه بشكل منفصل.

وتهدد كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي وغيره مع إسرائيل إذا تحققت خطوة السيادة. ومع ذلك ، يرى الدبلوماسيون الأوروبيون والمسؤولون الإسرائيليون أنه من الناحية العملية ، لن تكون تدابير الاستجابة الأوروبية قاسية ، ولكنها ستمنع في المقام الأول تطوير العلاقات القائمة. موقف الأوروبيين هو أن تطبيق القانون الإسرائيلي من جانب واحد هو انتهاك للقانون الدولي.

من ناحية أخرى، تقدم "إسرائيل" حججًا قانونية تؤكد حقها في اتخاذ هذه الخطوة - حجج تدعمها حكومة الولايات المتحدة.