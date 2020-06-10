ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حنا: ارتفاع وتيرة الاعتقالات بالقدس لتكريس هيمنة الاحتلال وتكتيم افواه السكان

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:47 - 10 يونيو 2020
مطران حنا مطران حنا
تقارير
جوال
مشاركة

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يهدف لتكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة، وإضعاف وتهميش الحضور الفلسطيني فيها.

وقال حنا :"ان سياسة الاعتقالات ارتفعت في الآونة الأخيرة بالمدينة المقدسة، وطالت كافة الأعمار وبطرق تعسفية ظالمة، معربًا عن تضامنه مع جميع الذين تم اعتقالهم واستجوابهم".

وأضاف، "أن الاحتلال يهدف من وراء حملته في القدس إلى تكميم الأفواه وتخويف وترهيب المقدسيين"، في ظل هجمة استيطانية غير مسبوقة على المدينة، وسكانها ومدافعها.

وشدّد حنا، على أن هذه الاعتقالات التعسفية مرفوضة جملةً وتفصيلا، قائلاً "لن تؤثر على معنويات المقدسيين وإرادتهم الصلبة في الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم".

وأوضح حنا، أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للاستسلام مهما اشتدت حدة الضغوطات والمؤامرات والممارسات الظالمة التي تستهدفهم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات