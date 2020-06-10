بعد الفيزياء.. غضب واستياء من طلبة الثانوية العامة العلمي "والرياضيات" السبب!

أعرب طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي اليوم الأربعاء 10/6/2020، عن امتعاضهم وغضبهم من أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى، ليتكرر معهم فصل ومعاناة امتحان الفيزياء الذي كان صادماً لعدد كبير من الطلبة.

أسئلة الرياضيات وفقاً لتعبير طلبة الثانوية العامة "علمي" كان غير متوقع وطويل جداً، وتحتوى العديد من الأسئلة "غير مباشرة" ، وضيق الوقت الذي يحتاج من الطلبة إلى مزيد من التفكير وخاصة في سؤال "الاثبات".

بكاء وصراخ من قبل عدد من طلبة الثانية العامة العلمي ، هو ما رصدته كاميرا فلسطين اليوم ، خلال مغادرتهم لقاعات الامتحانات .

عدد من أولياء الأمور سارعوا لتقديم شكاوي لوزارة التربية والتعليم للتعبير عن غضبهم لصعوبة الأسئلة وضيق الوقت، وعدم مراعاتهم للظروف التي مر بها الطلبة خلال الأيام الماضية، جراء "فيروس كورونا".

أ.سليم الرملاوي أستاذ رياضيات توجيهي علمي في قطاع غزة، قال: إن الوقت المحدد لامتحان الرياضيات الورقة الأولى علمي ساعتان ونصف، ولكن الوقت المفترض أن يقدم للطلبة 3 ساعات وربع نظراً لطول الامتحان وتنوع الأسئلة التي تحتاج إلى مزيد من التفكير.

الرملاوي ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم"، أكد أن الامتحان لم يراع ظروف الطلبة ورغم كافة الظروف التي مر بها شعبنا في ظل "وباء كورونا"، مشدداً على أن الامتحان بحاجة إلى وقت ، دون ان يتم اتخاذ اي قرار بشأن تمديد الوقت ليراعي طبيعة الاسئلة التي تحتاج الى مزيداً من التفكير .

وبين الرملاوي، أن الامتحان يتكون من ست أسئلة، الأول يتكون 20 أسئلة اختيار من متعدد، وهي دقيقة للغاية وبحاجة إلى تركيز، في حين جاء السؤال الثاني من "أ-ب-ج" والسؤال الثالث "أ-ب-ج" ، والرابع "أ-ب-ج" والخامس والسادس أن يتم الاختيار بينهما وكلاهما بحاجة إلى وقت .

وأشار إلى أن أكثر الأسئلة وجد فيها الطلبة صعوبة السؤال الثاني –ج ، إضافة إلى سؤال الإثبات فهو طويل جداً وجداً لكي يصل الطالب للإثبات.

وشدد الأستاذ الرملاوي على ضرورة اختيار الاسئلة التي تراعي الظروف دون أي تحامل على الطلبة وخاصة في ظل الظروف الصعبة.