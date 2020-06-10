الاتحاد الإسلامي يطالب بوقف الاجراءات التي تطال لقمة عيش العمال

طالب الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، التجمع الاسلامي لعمال فلسطين، اليوم الأربعاء 10/6/2020، وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجلس التشريعي وكافة الأطر التنظيمية ورابطة علماء فلسطين بمنع ووقف الإجراءات التي تطال لقمة عيش العامل الفقير.

وأشار الاتحاد في بيان صحفي، إلى العمال الذين يعملون على الشاطئ "عربة القهوة والشاي"، محذرة من أن ذلك يؤثر على النسيج المجتمعي ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

واعتبر الاتحاد، أن أي سياسات مجحفة في حق الأسرة الفقيرة والعامل، فإنه يؤدي بالسلب على مجمل القضية الفلسطينية, لافتاً إلى أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أوقف حداً من حدود الشرع إلا وهو حد السرقة حيث ذلك كان في عام الرمادة.

وقال الاتحاد: "إن شعبنا على مدار عقود من الزمن يعيش مرحلة تلو المرحلة والتضحية والفداء وأنه في هذه الأوقات العصيبة والتي تزداد فيها المؤامرة واتسعت وتشعبت حالة الفقر والبطالة, وأصبحت حالة مرضية تؤثر على المجتمع والأسرة بكل مكوناتها وتفاقم المشكلات الحياتية, وبصورة متسارعة باتت تهدد السلم والامن المجتمعي, من خلال التفكك الأسري والإصابة بالأمراض النفسية وانتشار الجريمة والفوضى".

وشدد الاتحاد على أن الأسرة الفلسطينية لهي النموذج الذي يسطر معنى الصمود والكفاح, وذلك بالحفاظ على الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.

وطالب الاتحاد، كل مسؤول حريص على المكون الفلسطيني، وخاصةً الأسر الفقيرة والعمل على وقف أي اجراءات تعود بالضرر على هذا العامل الفقير المحتاج.