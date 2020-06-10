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تفاصيل : بيوت عزاء للدكتور رمضان شلح في مناطق متفرقة بالضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:23 - 10 يونيو 2020
حشود جماهيرية بعزاء الدكتور رمضان حشود جماهيرية بعزاء الدكتور رمضان
تقارير
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أعلنت حركة الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة اليوم الاربعاء 10/6/2020 ، عن إقامة بيوت عزاء في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة للأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح الذي وافته المنية السبت الماضي 6/6/2020.

وبينت الحركة انه سيقام  بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح رحمه الله، اليوم الأربعاء في بلدة سيلة الحارثية بجنين ساحة قاعة البلدية، وذلك من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف مساءً.

وقالت انه سيقام بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح ، اليوم الأربعاء في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم - قاعة أسر الشهداء في المخيم، وذلك من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً.

وبيت عزاء  في مدينة نابلس- مسرح سليم أفندي (النقابات) ، وذلك من الساعة 2:30 عصرًا حتى 4:30 عصرًا.

 

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