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إليكم أسعار الذهب اليوم في لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:17 - 10 يونيو 2020
أسعار الذهب في لبنان أسعار الذهب في لبنان
تقارير
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نعرض إليكم أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 10/6/2020، التي تعيش حالة استقرار في السوق المالي.

ونقدم لكم أسعار الذهب في لبنان لجميع أعيرة الذهب  "عيار 24, 22, 18, 14"، مقابل العملة المحلية "الليرة اللبنانية" و "الدولار الأمريكي" .

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 83,193 ليرة   $55.30

سعر الذهب عيار 22   76,261 ليرة   $50.69

اسعار الذهب عيار 21 72,796 ليرة   $48.39

اسعار الذهب عيار 18 62,396 ليرة   $41.48

سعر الذهب عيار 14   48,529 ليرة   $32.26

سعر الذهب عيار 12   41,596 ليرة   $27.65

اسعار أوقية الذهب      2,587,301 ليرة       $1,720

اسعار جنيه الذهب      582,365 ليرة $387.13

اسعار كيلو الذهب      83,192,962 ليرة     $55,302

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