أربعة أسرى يدخلون اعوام جديدة

يدخل أربعة اسرى اليوم الأربعاء 10/6/2020 أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

-الأسير شادي إبراهيم قاسم عموري (40 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

-الأسير جهاد عبدالكريم عبدالعزيز الروم (40 عامًا) من مدينة رام الله

المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

-والأسير المريض سامر محمد حسين أبو كويك (41 عامًا) من مدينة رام الله

المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

➖والأسير معتز رائد عبدالله حامد (34 عامًا) من مدينة رام الله

المحكوم بالسجن 15 عامًا، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.