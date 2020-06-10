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أربعة أسرى يدخلون اعوام جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:51 - 10 يونيو 2020
معتقل معتقل
تقارير
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يدخل أربعة اسرى اليوم الأربعاء 10/6/2020 أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

-الأسير شادي إبراهيم قاسم عموري (40 عامًا) من مخيم جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

-الأسير جهاد عبدالكريم عبدالعزيز الروم (40 عامًا)  من مدينة رام الله

المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

-والأسير المريض سامر محمد حسين أبو كويك (41 عامًا) من مدينة رام الله

 المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

➖والأسير معتز رائد عبدالله حامد (34 عامًا) من مدينة رام الله

 المحكوم بالسجن 15 عامًا، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

 

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