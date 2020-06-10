متطرفون يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى

يواصل المتطرفون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى بشكل يومي ، حيث اقتحم المستوطنين صباح اليوم الأربعاء 10/6/2020 ، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت مصادر محلية، أن مستوطني الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا توراتية استفزازية في ساحات الأقصى.

ويشار الى انه بالرغم من تفشي وباء كورونا ، تواصل مجموعات من المستوطنين اقتحامها لباحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين وملاحقة المرابطين وإبعادهم عن المسجد لتسهيل الاقتحامات، ولتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.