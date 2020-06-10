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بلجيكا ترى ان العناق أكثر أمناً من المصافحة عند تخفيف إجراءات "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:33 - 10 يونيو 2020
عناق وكورونا عناق وكورونا
تقارير
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وقال الدكتور مارك فان رانست، عالم الأوبئة في جامعة KU Leuven في بلجيكا، إن العناق طريقة أكثر أمانا لتحية شخص ما من المصافحة عند تخفيف إجراءات الإغلاق ، مبيناً ان ذلك ينطوي على ملامسة أقل للجلد مقارنة بالمصافحة.

عضو اللجنة العلمية للوباء في البلاد، قال إنه يجب أن يقتصر العناق على العائلة والأصدقاء المقربين.

ويأتي ذلك بعد أن اقترح باحثون من جامعة أكسفورد أن بريطانيين يمكن أن يعانقوا أحباءهم دون المخاطرة بذروة ثانية للفيروس، طالما بقي الجميع على بعد مترين من الغرباء.

وجاء مقنرح الدكتور فان رانست بينما خففت بلجيكا إجراءات الإغلاق للسماح للناس بتوسيع "الفقاعة الاجتماعية" إلى 10 أشخاص.

وقال الدكتور البالغ من العمر 54 عاما: "بالنسبة لي، يُسمح للناس بعناق بعضهم البعض. وبما أن زيادة تلامس الجلد مع الجلد تزيد من خطر انتقال الفيروس، فإنه لا تزال المصافحة صعبة، لأن الأيدي تتلامس مع بعضها البعض ومع البيئة المحيطة، ما يزيد من فرصة الانتشار".

لكن خبراء آخرين حذروا من الاستهزاء بإجراءات التباعد الاجتماعي، سواء عن طريق العناق أو المصافحة.

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