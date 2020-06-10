تحديث يومي: سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار

نعرض إليكم سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء (الصارفين)، وفي البنك المركزي، التي يشهد تقلبات في الأسعار منذ فترة وجيزة.

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير، حيث يهتم المواطن اللبناني بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ونقدم إليكم أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وتشهد أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انخفاضاً طفيفاً إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حوالي 4500 ليرة للمبيع و4400 ليرة للشراء في السوق السوداء، نتيجة عدة عوامل أبرزها الحالة السياسية المتردية والخلافات الحزبية وعدم وجود خطط مستقبلية من اجل النهوض بالاقتصاد اللبناني الذي يؤثر انهياره على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في لبنان.

وأسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 10/6/2020:

1 دولار أمريكي = 1,512.6100 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء الموافق10/6/2020 في السوق السوداء حيث جاء سعر الشراء 4400 ليرة لبنانية، وسعر البيع 4500 ليرة لبنانية.

سعر العملات بالليرة اللبنانية

الجنيه المصري 1 جنيه مصري = 93.4246 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0107 جنيه مصري

الريال السعودي 1 ريال سعودي = 403.1563 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي 1 درهم إماراتي = 411.8187 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي

الجنيه السوداني 1 جنيه سوداني = 27.3776 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0365 جنيه سوداني

الدينار الجزائري 1 دينار جزائري = 11.7715 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0850 دينار جزائري

الدينار البحريني 1 دينار بحريني = 4,005.6300 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار بحريني

الدينار العراقي 1 دينار عراقي = 1.2711 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.7867 دينار عراقي

الدينار الاردني 1 دينار اردني = 2,133.4415 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0005 دينار اردني

الدينار الكويتي 1 دينار كويتي = 4,913.0335 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

الشيكل الاسرائيلي 1 شيكل اسرائيلي = 439.1607 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0023 شيكل اسرائيلي

الدينار الليبي 1 دينار ليبي = 1,085.9820 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0009 دينار ليبي

الدرهم المغربي 1 درهم مغربي = 156.7512 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0064 درهم مغربي

الأوقية الموريتانية 1 أوقية موريتانية = 4.2370 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.2360 أوقية موريتانية

الليرة السورية 1 ليرة سورية = 2.9483 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.3392 ليرة سورية

الريال العماني 1 ريال عماني = 3,928.7755 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0003 ريال عماني

الريال القطري 1 ريال قطري = 415.4381 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0024 ريال قطري

الدينار التونسي 1 دينار تونسي = 534.0194 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0019 دينار تونسي

الريال اليمني 1 ريال يمني = 6.0420 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.1655 ريال يمني

الدولار الأمريكي 1 دولار أمريكي = 1,512.6100 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي

اليورو 1 يورو = 1,715.7165 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0006 يورو

الجنيه الاسترليني 1 جنيه استرليني = 1,926.9727 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0005 جنيه استرليني

الدولار الكندي 1 دولار كندي = 1,129.1758 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0009 دولار كندي

الدولار الأسترالي 1 دولار أسترالي = 1,054.4657 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0009 دولار أسترالي

الين الياباني 1 ين ياباني = 14.0462 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0712 ين ياباني

الفرنك السويسرى 1 فرنك سويسرى = 1,590.6287 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0006 فرنك سويسرى

الليرة التركية 1 ليرة تركية = 222.8661 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0045 ليرة تركية

البات التايلندي 1 بات تايلندي = 48.5192 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0206 بات تايلندي

رينغيت ماليزيا 1 رينغيت ماليزيا = 354.4487 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0028 رينغيت ماليزيا