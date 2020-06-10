النقد: تراجع قيمة الشيكات المعادة بنسبة 50% في أيار الماضي

أظهرت بيانات سلطة النقد اليوم الأربعاء 10/6/2020، تراجعاً ملحوظاً في قيمة الشيكات المعادة الى النصف في أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي اوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار ونيسان، في ذروة اجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت بيانات نشرتها سلطة النقد على موقعها الالكتروني، إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار، نزولا من 456.31 مليون دولار في نيسان.

وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، او في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، او مع البنوك الاسرائيلية.

وقياسا الى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت الى حوالي 18.5% من اجمالي الشيكات المتداولة في أيار، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.

وكانت سلطة النقد، اصدرت في 15 آذار الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والافراد المتضررين من كورونا، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها اعادت العمل تدريجيا بغرفة المقاصة اعتبارا من 2 نيسان بعدما قالت انها تلقت العديد من الشكاوي "عن سوء استغلال" للتسهيلات التي اعلنتها سابقا بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات كورونا.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 الف ورقة شيك في ايار نزولا من 863.255 الف ورقة في نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في ايار 176.441 الف ورقة نزولا من 356.523 الف ورقة في نيسان.