أسعار صرف العملات تواصلها انخفاضها أمام الشيكل

تواصل أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 10/6/2020، انخفاضها أمام الشيكل "الإسرائيلي" في السوق المحلي.

وقد عانت العملات من ارتفاع كبير أمام الدولار لفترات طويلة لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه عاد للانخفاض مجدداً.

وعاد سعر الدولار للانخفاض مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير بسبب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

شراء بيع

دولار/شيكل 3.4139 3.4887

دينار/شيكل 4.7881 4.9485

يورو/شيكل 3.8099 3.9806

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1160 1.1410