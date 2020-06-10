ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار صرف العملات تواصلها انخفاضها أمام الشيكل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:09 - 10 يونيو 2020
اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم اسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم
تقارير
جوال
مشاركة

تواصل أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 10/6/2020، انخفاضها أمام الشيكل "الإسرائيلي" في السوق المحلي.

وقد عانت العملات من ارتفاع كبير أمام الدولار لفترات طويلة لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه عاد للانخفاض مجدداً.

وعاد سعر الدولار للانخفاض مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسبوع الأخير بسبب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

شراء   بيع

دولار/شيكل   3.4139     3.4887

دينار/شيكل   4.7881     4.9485

يورو/شيكل    3.8099     3.9806

دولار/دينار    0.7050     0.7130

يورو/دولار    1.1160     1.1410

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات