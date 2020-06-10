المشهراوي يعزي بوفاة د. شلح: فلسطين فقدت قائدًا ومفكرًا كبيرًا

أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح سمير المشهراوي، أن فلسطين فقدت قائدًا ومفكرًا فلسطينيًّا كبيرًا بوفاه القائد الوطني الكبير، د. رمضان شلح، الذي كان غيورًا على فلسطين.

وقال المشهراوي لـ"إذاعة القدس"، إن د. رمضان شلح كان يحمل حسًّا وطنيًّا عبر عنه مرارًا خلال لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان مناضلًا ومقاومًا ولم يسجل في تاريخه أن ساوم على المقاومة والقضية الفلسطينية.

وأضاف: "أننا نفتقد الشهيد رمضان شلح، في هذا اليوم من أصحاب المواقف الوطنية الواضحة".

وتابع المشهراوي: "نعزي أنفسنا وحركة الجهاد الاسلامي بوفاه شلح، وأن أبوطارق النخالة سيكون خير خلف لخير سلف وسنتوحد ضد المؤامرات المحدقة بالشعب الفلسطينية".

وأردف في حديثه: "الراحل رمضان شلح قفز فوق الفصائلية وبكل تواضع هذا اقل مما يستحق من خلال مواقفة الوطنية، ونحن بحاجة الي شخصيات تعلو على الجراح، كنا دائما أصدقاء للراحل رمضان شلح، وسنحافظ على إرثه النضالي".