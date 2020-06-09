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أمير قطر السابق يعزي بوفاة فقيد فلسطين د. رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - قطر
  • 23:52 - 09 يونيو 2020
الامير حمد بن خليفة الامير حمد بن خليفة
تقارير
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قدم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، التعازي للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة بوفاة فقيد فلسطين والأمة الدكتور رمضان عبد الله شلّح.

وعبّر الأمير حمد خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مواساته للشعب الفلسطيني ولحركة الجهاد وأسرة الفقيد الكبير.

يشار الى أن الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية يوم السبت ٦يوليو ٢٠٢٠م إثر مرض عضال.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي ، وفقا لبيان لها أمينها العام السابق إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية"، مشيرة إلى أنه قاد الحركة لأكثر من عشرين عاما.

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